فيروس كورونا يواصل مداهمة بايرن ميونخ

بات جوسيب ستانيشيتش، أحدث لاعب في فريق بايرن ميونخ، أُجبر على العزل بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب بايرن، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” في المواسم التسعة الأخيرة، والذي يتصدر حالياً ترتيب المسابقة هذا الموسم، على تويتر: “ثبتت إصابة جوسيب ستانيسيتش بفيروس كورونا، مدافع بايرن تلقى تطعيماً كاملاً وهو بخير، وسيخضع للعزل الآن في المنزل”.

كان ستانيسيتش (21 عاماً)، متواجداً مع منتخب بلاده كرواتيا الأسبوع الماضي خلال فترة رزنامة المباريات الدولية الأخيرة.

وأفادت تقارير إخبارية بإصابة اثنين من موظفي بايرن بالفيروس لكن النادي لم يعلق على ذلك.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من إصابة مدافع بايرن ميونخ نيكلاس شوله بفيروس كورونا خلال تواجده مع المنتخب الألماني، رغم تطعيمه بالكامل.

واضطر كل من جوشوا كيميش وجمال موسيالا وسيرج غنابري وإريك مكسيم تشوبو موتينغ للخضوع للعزل، بعد مخالطتهم لشوله عن قرب.

وعاد غنابري وموسيالا للتدريبات، كما عاد تشوبو موتينغ بعد مشاركته مع منتخب بلاده الكاميرون في فترة الأجندة الدولية، بينما لم يعد كيميش أمس الثلاثاء، بسبب “مسألة خاصة”، بحسب بايرن، ولم يتدرب شوله مرة أخرى بعد.

ويعود بايرن من فترة التوقف الدولية، حيث يحل ضيفاً على جاره البافاري أوغسبورغ بعد غد الجمعة ببوندسليغا.

وتبدو مسألة التطعيمات في كرة القدم مثار جدل في ألمانيا بعد أن كشف كيميش أنه لم يتلق التطعيم.