منذ القرن الخامس عشر.. أطول خسوف جزئي للقمر غداً الجمعة

تشهد الكرة الأرضية غدًا (الجمعة) حدوث خسوف جزئي عميق استثنائي، إذ سيكون معظم قرص القمر داخل ظل الأرض وستختفي إضاءته وسيبقى جزء صغير من القمر تصله أشعة الشمس المباشرة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الخسوف الجزئي سيدوم لمدة 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية؛ ما يجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرون.

وأشار إلى أن هذا الخسوف هو الثاني والأخير في عام 2021، وسيحدث والقمر في العقدة الصاعدة قبل يوم من وصوله إلى نقطة الأوج، وسوف يرصد الحدث بأكمله في أمريكا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان ولن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي .

وذكر أن الخسوف سيبدأ عند الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت مكة، مع بداية دخول حافة قرص القمر في ظل الأرض ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكب الأرض.

ونوه بأن وصول الخسوف ذروته العظمى سيكون عند الساعة 12:02 ظهراً بتوقيت مكة، إذ سيكون (97.9 %) من قطر القمر في داخل ظل الأرض وقد يأخذ القمر اللون البرتقالي المحمر الذي يميز عادة الخسوف الكلي، ما سيجعل هذا الخسوف الجزئي حالة استثنائية، أما النسبة الصغيرة المتبقية (2.1%) من الطرف الجنوبي للقمر فستكون خارج ظل الأرض.