السفارة_في_أيرلندا توجه تنبيهًا للمواطنين بشأن تطبيق إجراءات جديدة ضد #كورونا

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إيرلندا، تنبيهًا، بإضافة الحكومة لقيود جديدة لمكافحة انتشار كورنا يبدأ تطبيقها من اليوم الخميس.

وأوضحت السفارة بدبلن –عبر تويتر- أن الحكومة الإيرلندية أعلنت عن إضافة بعض القيود لمكافحة انتشار جائحة كورونا وجاء أهمها كالتالي:

⁃اعتبارًا من الآن، على المخالطين ممن تلقوا تطعيماتهم بالكامل البقاء في المنزل حتى يحصلوا على ثلاث نتائج سلبية لـ(antigen test) في غضون ٥ أيام.

ـ اعتبارا من اليوم الخميس (١٨ نوفمبر 2021م)، يتم الالتزام بالعمل من المنزل قدر الإمكان.

⁃إغلاق المطاعم والمقاهي والأندية الصحية الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وأشارت سفارة السعودية بدبلن، إلى أنها تأمل من جميع المواطنين والمبتعثين، التقيّد بالتعليمات، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال بها.