ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 197 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، بالتوازي مع صعود المعدن النفيس عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نحو 225.24 ريال (60.05 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، صباح تعاملات الخميس، نحو 197.09 ريال (52.54 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، ارتفاعا إلى نحو 7.005 ريال (1868 دولارًا).

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس في السعودية، إلى نحو 1577 ريال (420.35 دولار).