255 مليون إصابة بـ #كورونا حول العالم والوفيات 5 ملايين و123 ألفاً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 255 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزبعها 7.56 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 254 مليوناً و992 ألفاً. وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و123 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى توزيعها في أنحاء العالم تجاوز 7 مليارات و562 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.