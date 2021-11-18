العثور على مفقودي #هجرة_سعد بالرياض و #خبة_النقع بالقصيم

عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، على مفقود جنوب سعد بالرياض متوفى، والعثور على مفقود خبة النقع في القصيم، سليمًا معافى.

وقال فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تمّ العثور على مفقود جنوب سعد بمنطقة الرياض، من قِبل ذويه، متوفى، مقدمًا التعازي لأهله وأسرته.وكان الفريق تلقى في وقت سابق، بلاغًا، عن شخص مفقود بالقرب من هجرة سعد التابعة لمنطقة الرياض، يستقل مركبة النترا بيضاء اللون، موديل 2007 م.

كما تم العثور أيضًا على مفقود خبة النقع بالقصيم، من قِبل عضو الفريق جاسر بن عبدالله الحمد، وهو بصحة طيبة