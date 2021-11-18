كأس العالم 2022: إيقاف حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل إلى أجل غير مسمى

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” إنه أوقف الحكم الذي أدار مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم الثلاثاء الماضي، والحكم المسؤول عن نظام حكم الفيديو المساعد بسبب ارتكابهما أخطاء جسيمة.

وقال الاتحاد القاري إن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي ارتكب خطأ واضحاً ضد الجناح البرازيلي رافينيا لم ينتبه إليه الحكام رغم أنه تسبب في جرح في فم رافينيا ويمكن اعتباره تصرفها عنيفاً.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وشعر مدرب البرازيل تيتي، بغضب شديد قائلاً إنه “لا يعقل” أن حكم الفيديو المساعد لم يشاهد ما قام به أوتامندي.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة الشعبية في بيان بعد التحليل الفني لتصرف حكم الساحة أندريس إسماعيل كونا سوكا فارغاس وحكم نظام الفيديو إستيبان دانييل فيغا.. ثبت أنهما ارتكبا أخطاء جسيمة وواضحة.

وأضاف “الكونميبول” أن حكم الساحة وحكم نظام الفيديو أوقفا “إلى أجل غير مسمى”.

وبعد التعادل ضمنت الأرجنتين التأهل، إلى جانب البرازيل، للنهائيات العالمية المقبلة التي ستقام في قطر العام المقبل.