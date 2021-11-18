البنك_المركزي : الطلب المحلي والمعدلات العالمية يرفعان #التضخم

توقع البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المقابل من 2020، لارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتحسن الطلب المحلي، مرجحا بقاء معدل التضخم للربع الرابع مستقرا مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لتقرير التضخم للربع الثالث 2021 الصادر عن البنك المركزي السعودي، فإن مؤشر أسعار السلع العالمية الأساسية لشهر أكتوبر الماضي أشار إلى وجود ضغوط تضخمية في أغلب القطاعات لعام 2021، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 80.7%، وأسعار الأسمدة بنسبة 56.2% وأسعار المعادن بنسبة 45.6% وأسعار الأطعمة بنسبة 26.1% وأسعار الزراعة بنسبة 20.1% وأسعار المواد الأولية بنسبة 6.9%.

وذكر أن قسم النقل سجل أعلى نسبة ارتفاع بين الأقسام الرئيسية في المؤشر العام للأسعار، ارتفع بنسبة 6.7% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، تلاه قسم الاتصالات بنسبة 2.7%، ثم قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8% وفي المقابل سجل قسم التعليم خلال الربع الثالث من عام 2021 اعلى معدل انخفاض سنوي بين الأقسام الرئيسية بنسبة 5.2%.

وبيّن البنك المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الثالث من العام الحالي سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 11.9%.

وأوضح التقرير أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الثالث من عام 2021 سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 11.9% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة تأثير الأقسام الرئيسية (السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، والأغذية، والمشروبات، والنقل) من معدل التضخم العام بلغت 80.4% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 57.1% خلال الربع نفسه من العام السابق.