بعد فضيحة مشاركة ذكور في تمثيل #منتخب_‎ايران_للسيدات.. مسؤول: المدعوون لم يستكملوا عملية تغيير الجنسي

طرد الاتحاد الإيراني لكرة القدم 4 رجال “مثليين” من المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، الخميس، بعد اكتشاف أمرهم خلال فحوصات طبية تشمل جميع اللاعبات، في فضيحة هزت إيران.

ونشرت صحيفة تيلغراف البريطانية تعرض اللاعبين الأربعة إلى اضطرابات جنسية وهم في صدد إجراء عملية تحول جنسي، وهو ما لم تنفه السلطات الإيرانية.

وقال رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريح نشرته صحيفة سبورت الإسبانية: “لا يحق لهم اللعب مع منتخب السيدات لأن عملية تحولهم إلى إناث لم تكتمل، وفي حال حدوثها سيتمكنون من تمثيل منتخب السيدات”.

وبعد اكتشاف أمر اللاعبين الأربعة، بدأ الاتحاد الإيراني لكرة القدم حملات تفتيش عشوائية على أندية دوري السيدات، لإيقاف هذه الظاهرة التي قد تتفشى في البلاد.

وعلى الرغم من القوانين الصارمة في إيران، والتي تمنع المثلية الجنسية وممارسة الجنس قبل الزواج، إلاّ أن التحول الجنسي مصرح به في الجمهورية الإسلامية منذ 1979، إذ يخضع الذكر إلى جلسات تعديل الهرمونات لمدة سنتين قبل إجراء العملية.