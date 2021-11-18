توجيه عاجل من « #هدف» للمنشآت التي تطالب بتعويضات عن عقودها مع الدولة

طالب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من المنشآت التي سبق لها الرفع بطلبات تعويض عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة، بسرعة استكمال تقديم المستندات.

وأوضح صندوق هدف في بيان له –عبر تويتر- أنَّه بشأن قرار مجلس الوزراء بإيقاف تعويض المنشآت بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار، فإنَّه على جميع المنشآت التي سبق لها الرفع بطلبات تعويض عبر البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت عن العقود التي تمَّ إبرامها مع الدولة قبل تاريخ 25/8/ 1435 هـ، استنادًا إلى البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (351) في 25/8/ 1435 هـ، بسرعة استكمال تقديم المستندات اللازمة والرفع بها عبر حساب المنشأة من خلال رابط البوابة.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم 150 وتاريخ 6/3/ 1443 هـ، وسيتم إيقاف العمل بما تضمنه البند (ثالثة) من قرار مجلس الوزراء رقم (351) في 25/8/1435 هـ، بعد انتهاء مهلة السنة المشار إليها في البند (أولا) من القرار 150.

وأشار صندوق هدف، إلى أنه لأي استفسار يمكن التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية عبر البريد الإلكتروني.