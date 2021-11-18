السعودية: إطلاق مبادرتي ” #نموّل_لتصنع” و ” #نستثمر_لتصنع” بقيمة 6 مليارات ريال #عاجل

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وبنك الرياض مبادرتي ” نموّل لتصنع” و “نستثمر لتصنع” بقيمة 6 مليارات ريال.

وتهدف المبادرة الأولى “نمول لتصنع”، بحسب بيان لبنك الرياض ، إلى تمويل توطين 50 منتجا في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال، فيما تهدف المبادرة الثانية “نستثمر لتصنع” إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة 2 مليار ريال.

ووفقا للبيان تتميز المبادرتين بتوافقهما مع عدة استراتيجيات كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج “شريك” من حيث الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتهدف المبادرتان إلى دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة “المحتوى المحلي”، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الرؤية في رفع مساهمة هذه القطاعات في خلق اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

وستساهم المبادرات على الأقل في تحقيق 35 هدف من أهداف من مستهدفات رؤية 2030 ودعم ترتيب المملكة في 10 مؤشرات سهولة الأعمال العالمية وتساهم في تنمية 14 محور اقتصادي واجتماعي.

وتم تصميم المبادرتين لتكون ذات أهداف رقمية مشتركة بين ندلب وبنك الرياض لتستهدف توطين 50 منتج ذات الأولوية في 5 قطاعات مهمة وهي: ميزان المدفوعات للمملكة، وقطاع النقل، والآلات والمعدات، والأغذية، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية وهي تشمل 3 شرائح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتخدم المستثمرين المحليين والأجانب، وبلغت قيمة الاستيراد للقطاعات الخمسة المستهدفة في عام 2020 أكثر من 70 مليار ريال