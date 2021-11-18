الرياض: ضبط 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من (200) ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.