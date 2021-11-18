رينارد: لن نشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب بقطر.. وهذه قائمة اللاعبين

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، أن المنتخب A لن يشارك في بطولة كأس العرب في قطر، مشيرا إلى أن المشاركين سيكونون لاعبين شباب من مواليد 1999 فأعلى، على أن يتولى مساعده تدريب المنتخب.

وتابع: “أنا على تواصل مستمر مع سعد الشهري، لذلك نسبة كبيرة من اللاعبين المختارين هم من المنتخب الأولمبي، لكن الاختيار كان عن طريق الجهاز الفني في المنتخب الأول”.

وضمت قائمة المنتخب، زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، زياد الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.