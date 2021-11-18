ولادة مكة تحتفي بشفاء أربع أطفال مصابين بسرطان الدم

احتفل تجمع مكة المكرمة الصحي ممثل في مستشفى الولادة والأطفال بشفاء أربع أطفال مصابين بسرطان الدم بمركز أورام الأطفال بالمستشفى والذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى الأورام الاطفال من عمر الولادة وحتى 14 عاما.

ووقف الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشيد علي عباس اليوم الخميس على سير العمل في قسم أورام دم الأطفال، وقام بتكريم حالات التشافي دعماً لهم ورفع لمعنوياتهم وإدخال الفرح والسرور لقلوبهم حيث بلغ عدد حالات التشافي ولله الحمد أربع حالات للأطفال المصابين بسرطان الدم.

أوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي أن الإنجازات التي حققتها المستشفى في كافة المجالات بتوفيق الله ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي تسخر الغالي والنفيس لتوفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن مشيراً إلى أن ولادة مكة تعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، حيث يُقدم خدمات تخصصية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة.

و ثمن المالكي،”جهود قسم أورام دم الأطفال بقيادة الدكتور حسن مسملي على حرصهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى سرطان الدم” في حين كرم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة العاملين بقسم أورام دم الأطفال بالمستشفى ومدينة الملك عبدالله الطبية وجمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال وذلك نظير مشاركتهم في إنجاح الخطة العلاجية للأطفال المصابين.

يذكر أن مركز الأورام يأتي ضمن خطط التحول المؤسسي التي يسعى تجمع مكة المكرمة الصحي لتحقيقها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث يعدّ مستشفى الولادة والأطفال من أبرز الصروح الطبية للخدمات الصحية المتخصصة في مجال “النساء والتوليد والأطفال”، حيث يُقدم خدمات نوعية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة.

يأتي ذلك بعد حاجة المنطقة للخدمة أورام الأطفال منذ عشر سنوات حيث تم تدشينها مؤخراً خلال اسبوعين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا حيث يتم تشخيص 50 طفل سنوياً بأورام الأطفال سائلاً المولى عز وجل أن يخفف على المرضى معاناتهم.