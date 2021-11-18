“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 11710.45 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 123.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11710.45 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، وهرفي للأغذية، واللجين، والمواساة، والبلاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية للتعليم، وسابك للمغذيات الزراعية، وفيبكو، والسعودي الفرنسي، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.75% و3.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، والإنماء، والتصنيع، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وسابك، والإنماء، وصدر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.38 نقطة ليقفل عند مستوى 24568.26 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 2247 صفقة.