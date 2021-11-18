104 أندية رياضية مؤهلة للدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص لمبادرة الألعاب المختلفة

أعلنت وزارة الرياضة اليوم أن 104 أندية من مختلف الفئات والدرجات أصبحت مؤهلة للدخول في نظام “النقاط الموحد” للحصول على الدعم المخصص لمبادرة الألعاب المختلفة في الموسم الثالث من إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.

ووفقًا لتقرير فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية، نجحت هذه الأندية في تحقيق المعايير المطلوبة للتأهل والدخول في نظام “النقاط الموحد”، للاستفادة من الدعم المخصص لها في هذه المبادرة وفقاً لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية، التي أُعلِنت مؤخراً مع مطلع الموسم الرياضي الحالي، البالغة قيمتها 488.5 مليون ريال.

وجاءت الأندية المؤهلة مع الأخذ في الحسبان عدد الرياضات المفعَّلة لكل نادٍ وفق الجداول المرفقة، على النحو التالي:

أولًا: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعددها 15 نادياً وهي:

(الهلال – والشباب – والرائد – والأهلي – والاتفاق – والباطن – والنصر – وضمك – والتعاون – والفتح – والفيحاء – والفيصلي – والحزم – والاتحاد – وأبها).

ثانياً: أندية دوري الدرجة الأولى، وعددها 14 نادياً هي:

(الوحدة – والعدالة – والعروبة – والخليج – والنهضة – والجيل – والقادسية – وهجر – والشعلة – وأحد – والأخدود – ونجران – والخلود – والدرعية).

ثالثاً: أندية دوري الدرجة الثانية، وعددها 15 نادياً هي:

(الرياض – والأنصار – والزلفي – والصفا – والترجي – ووج – والثقبة – والجندل – والتقدم – والروضة – والشرق – والانتصار – والنجوم – والذهب – وعرعر).

رابعاً: أندية دوري الدرجة الثالثة، وعددها 19 نادياً هي:

(القلعة – وجرش – ومضر – والفاو – والعمران – والصقور – والنور – والانطلاق – وقلوة – وكميت – والقوس – والحوراء – والجبيل – والمجزل – والدرع – والقوارة – ورضوى – وشرورة – وقرية العليا).

خامساً: أندية دوري الدرجة الرابعة، وعددها 41 نادياً هي:

(حراء – وعكاظ – والهدى – وطبرجل – واليرموك – وجبة – ورأس تنورة – والتهامي – والهداية – والسلام – والجزيرة – والطرف – والوطن – وفيفا – والباحة – والوادي الأخضر – وقفار – والبدائع – والأغر – والغزوة – والمجد – والقارة – والفرع – والابتسام – وسميراء – والزيتون – والسروات – وألمع – والخالدي – وضباء – والاعتماد – والمحيط – والخويلدية – والتسامح – ومصدة – والتضامن – والصحاري – والعرين – وحبونا – والأرطاوي – وسدير).

يشار إلى أن مبادرة الألعاب المختلفة في هذا العام تضمنت إعلان برنامج الدعم التحفيزي للفئات السنية، لتضاف إلى برنامج النقاط الموحد بمعاييره الخمسة المعلنة سابقًا، حيث يرتكز هذا البرنامج على التسجيل مع الاتحادات المعنية في 8 برامج فئات سنية كحد أدنى، واجتياز التقييم من قبل الاتحاد في نهاية الموسم، وذلك من خلال الاستعانة بالاتحادات المعنية لتطوير برامج للفئات السنية، على أن تقوم الأندية بتنفيذها وتصبح محل التقييم في نهاية كل موسم، من أجل الحصول على الدعم المخصص لهذا البرنامج البالغ 56.5 مليون ريال من أصل إجمالي 488,5 مليون ريال مخصصة لهذه المبادرة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الأندية لاستكمال شروط نظام النقاط والمحافظة عليها والالتزام بتطوير الفئات السنية في مختلف الرياضات، ومن ثم الحصول على الدعم المالي المناسب للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة الألعاب المختلفة.