السودان: عودة الاتصالات.. وأوامر بالقبض على مدراء الشركات

كشف تقرير لقناة الحدث عن تفاصيل جديدة بشأن انقطاع الاتصالات في السودان، خلال الفترة الماضية.

وقالت القناة، في تقرير مصور، إن البلاد تشهد عودة جزئية للإنترنت، مع صدور أوامر القبض على مدراء شركات الاتصالات.

في سياق متصل؛ وصفت الأمم المتحدة سقوط قتلى في تظاهرات السودان بـ”المعيب”.

ودانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجا الأربعاء في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت باشليه في بيان إن “استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماما”.