أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس خلال الأربعة أيام المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين.

وقال المركز، في بيان، إن هناك احتمالية لهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة، ويتوقع أن يبدأ تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وإثارة الأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الحالة تصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى ٥٥كم/س) على مناطق: عسير (محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص ، ابها ، خميس مشيط، بلقرن، البرك)، وجازان (جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان) ومن ثم (فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق)، ومكة المكرمة (الطائف، ميسان، اضم، العرضيات) ومن ثم (الليث، القنفذة).

كما توقع المركز أن تتأثر الأحد مناطق تبوك (تبوك، تيماء، حقل، شرما، ضباء، املج، الوجه)، والمدينة المنورة (وادي الفرع، العلا، المدينة المنورة، المهد، ينبع، العيص)، ومكة المكرمة (المويه، تربة، الخرمة، الكامل)، بأمطار متوسطة في مجملها.

وأكد أنه لا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة)، ويتوقع بمشينة الله أن تتهيا الفرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، تصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى ٥٥كم/س)، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، والجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة) يومي السبت والأحد.

والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية) من السبت الى الاثنين، بينما تكون الامطار متوسطة في مجملها خلال نفس الفترة على مناطق: القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي)، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية يومي الجمعة والسبت على منطقتي (الرياض والشرقية).

واختتم التقرير كاشفا أنه يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.