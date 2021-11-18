فيصل بن فرحان يبحث مع أمين منظمة التعاون الإسلامي مختلف القضايا الدولية

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حسين إبراهيم طه.

وهنئ سمو وزير الخارجية معالي الأمين بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما جرى خلال الاسقبال بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.