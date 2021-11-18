وزير الداخلية يصدر قرارا بتكليف العتيبي وكيلا لإمارة منطقة نجران

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية قرارا،اليوم، بتكليف سعادة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وكيلا لإمارة منطقة ⁧‫نجران‬⁩

وشغل العتيبي منصب الوكيل المكلّف لـ”إمارة منطقة نجران” منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، المملكة العربية السعودية.

وكان مديرا للادارة العامة للتعليم بمنطقة نجران” منذ مايو (أيار) 2019.

وتمت ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة في 10 فبراير (شباط) 2021.

وقد شغل منصب مديرا لتعليم البنات بعفيف ثم مديرا لادارة تعليم عفيف ثم مديرا لادارة التعليم في محافظة سراة عبيدة.