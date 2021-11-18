مراهق وأصدقاؤه يعتدون على 4 ممارسين صحيين بمركز في مكة

تعرض 4 ممارسين صحيين اليوم لحادثة اعتداء في مركز صحي كدي والهجرة، بمكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي إنه حضر المعتدي (مراهق) يحمل هوية ليست له، وبعد الطلب منه ضرورة إثبات شخصيته بشكل رسمي قام بالتلفظ على موظفة الاستقبال والتهجم عليها مع مجموعة من أصدقائه، وبعد محاولة تدخل عدد من الممارسين لتهدئه الوضع تعرضوا للاعتداء وهم (موظفة الاستقبال، فني الأشعة، فني الصيدلية، فني التمريض)، وتعرضهم لإصابات بسيطة وتمزق ملابسهم، ما تطلب استدعاء الجهات الأمنية.

وباشرت الجهات الأمنية الحالة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا حرص التجمع على سلامة المركز ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألوا التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المركز ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.