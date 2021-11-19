غوميز: أتمنى مقابلة #ولي_العهد مرة أخرى #الهلال

نشر مهاجم فريق الهلال ، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، تغريدة عبر حسابه على تويتر، تتضمن صورة له وهو يرتدي الزي السعودي ويقف أمام صورة جمعته بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تم التقاطها خلال استقبال ولي العهد لفريق الهلال بعد فوزه بدوري أبطال آسيا.

وعلق غوميز على صورته مع ولي العهد بقوله: “ماذا عليّ أن أفعل لكي أتمتع وأتشرف بتكرار هذا اللقاء الرائع، والحصول على صورة أخرى في حضور ولي العهد”.

وعقب قيام غوميز بنشر التغريدة، جاءه الرد سريعاً من سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، الذي طالبه بضرورة بذل قصارى الجهد والقتال من أجل الفوز بدوري أبطال آسيا، ومن ثم اللقاء بولي العهد مرة أخرى.

وأعاد سامي الجابر نشر تغريدة غوميز معلقاً عليها بقوله: أبذل قصارى جهدك، وحارب مثل الأسد لتحقق لقب دوري أبطال آسيا مرة أخرى، ورفع علم بلادنا الحبيبة، وأعدك أن هذه اللحظة ستتكرر مرة أخرى.

ويلتقي الهلال بفريق بوهانغ ستيلرز يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان بافيتيمبي غوميز أحرز مع الهلال لقب دوري أبطال آسيا عام 2019، وتمكن المهاجم الفرنسي من الفوز بلقب هداف البطولة، كما تم اختياره أفضل لاعب.