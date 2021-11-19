شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في هيئة الصادرات السعودية #وظايف_شاغرة

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

أخصائي تدريب وتعليم المصدرين: سنتين خبرة كحد أقصى في مجال التطوير والتدريب

يشترط درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين: 2 – 4 سنوات خبرة في مجال التطوير والتدريب يفضل في المجال الصناعي ويشترط درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها

يفضل شهادة مهنية في التدريب وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

أخصائي أول تقييم وإستشارات المصدرين: 2-4 سنوات خبرة في مجال الأعمال أو الإستشارات أو التسويق والمبيعات ويشترط درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.