الدوري_السعودي: #الشباب يواجه #الفيصلي من أجل الانفراد بالصدارة

يأمل الشباب في الانفراد بصدارة دوري المحترفين السعودي، عندما يخرج لمواجهة الفيصلي، غداً السبت.

يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، متأخراً بنقطتين عن الاتحاد الذي تأجلت مباراته ضد الهلال إلى 16 ديسمبر.

ويملك الهلال 19 نقطة من 9 مباريات، ويستعد لمواجهة بوهانغ ستيلرز الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

وتعافى الشباب من بدايته المتواضعة هذا الموسم، بعدما حصد نقطة واحدة في أول مباراتين، وفاز في آخر 5 مباريات، منها انتصاره على الاتحاد والنصر.

ولم يخسر الفيصلي في آخر 6 مباريات، حيث حصد 10 نقاط، ليحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

ويسعى ضمك مفاجأة الموسم الحالي للعودة إلى نتائجه الإيجابية عندما يستضيف الفيحاء، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

وكان ضمك الفريق الوحيد الذي لم يخسر، قبل أن يسقط 0-2 أمام الهلال قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل الفيحاء المركز السادس وله 17 نقطة من 10 مباريات.

وسيحاول النصر التعافي من تراجع نتائجه في آخر ثلاث مباريات، إذ حصد نقطة واحدة عندما يواجه الرائد المنتعش بالفوز في آخر مواجهتين.

ويلعب الطائي ضد الفتح، فيما يلعب الحزم ضد الاتفاق، وأبها ضد الأهلي، والباطن ضد التعاون.