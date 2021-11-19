تفاصيل #الوظائف_الشاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن #وظايف_شاغرة

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن توفر وظائف شاغرة بمحافظة جدة لحملة درجة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

محلل أول تخطيط استراتيجي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال،الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء أو ما يعادلها وخبرة لا تقل سنتين في مجال الاستشارات الإدارية أو تحليل الأعمال.

مساعد مدير الإستراتيجية والحوكمة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء أو ما يعادلها وخبرة لا تقل 3 سنوات في مجال الاستشارات الإدارية.

مدير الإستراتيجية والحوكمة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء أو ما يعادلها وخبرة لا تقل 6 سنوات في مجال الاستشارات الإدارية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.darp.gov.sa/en/job-search-results/