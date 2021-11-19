انخفاض #النفط مع استعداد الصين الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي

تراجعت أسعار النفط مما زاد من التراجع الليلي حيث قالت الصين إنها تتجه للإفراج عن الاحتياطيات النفطية بعد تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تطلب من كبار مستهلكي الخام النظر في إصدار منسق للمخزونات لخفض الأسعار.

وتأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، مدفوعة جزئياً بارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، حيث يتعافى العالم بشكل متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

ونزل الخام الأمريكي 84 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0348 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 3 بالمئة خلال الليل.

وهبط خام برنت 44 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.84 دولارا للبرميل بعد أن هبط 2.6 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول يوم الأربعاء، بحسب رويترز.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق وتعافي الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أوبك+.