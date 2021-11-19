بالصور.. مديرة مكتب التعليم بالحوية تقف ميدانياً على سير الاختبارات

وقفت مديرة مكتب التعليم بالحوية سارة الزهراني على سير الاختبارات في الثانوية الخامسة للبنات وكان في استقبالها مديرة المدرسة الأستاذة جهير العتيبي.

وقد اطلعت الزهراني على الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل المدرسة لتهيئة الاجواء المناسبة للطالبات لتأدية اختباراتهن بكل يسر وسهولة.

واطلعت الزهراني على قاعات الاختبار ولجان التصحيح والرصد عبر نظام “نور”.

وثمنت الزهراني لمديرة المدرسة جهير العتيبي وجميع منسوباتها الجهود المميزة والمبذولة لتهيئة سبل السلامة والراحة للطالبات بما يمكنهم من أداء الاختبارات بأفضل صورة و متمنية دوام التوفيق والنجاح للجميع .