روبرت كوخ: 53 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 52970 حالة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 48640 إصابة.

وسجل المعهد 201 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 191 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير(كانون ثاني) الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام اليوم الجمعة 340.7 إصابة مقابل 336.9 إصابة أمس الخميس.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو(تموز) الماضي عند 4.9 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و248 ألفاً و291 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير(كانون ثاني)عام 2020.

وبلغ المعدل الإسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 5.30 حالة أمس الخميس.

وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 15.5 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 98 ألفاً و739 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و588 ألفاً و200 شخص.