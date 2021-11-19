قرداحي: مستعد لترك وزارة الإعلام من أجل انفراجة في العلاقات “اللبنانية – الخليجية”

أكّد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في تصريحات لصحيفة ” الجمهورية ” اللبنانية اليوم الجمعة، انفتاحه على أي حلول تحقق المصلحة الوطنية.

وأكّد قرداحي، حسبما نقلت عنه الصحيفة في مقال لعماد مرمل، انفتاحه على “أي حلول تحقق المصلحة الوطنية”، مؤكدا أنه “مستعد لترك وزارة الإعلام فورا إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى انفراج في العلاقات اللبنانية – الخليجية”.

واعتبر الوزير قرداحي أن “الجميع أصبحوا يعلمون أن المشكلة الراهنة تتجاوزني بكثير وتتعلق بدور حزب الله في لبنان والإقليم”.

ورأى أن “ما يحول دون اجتماع مجلس الوزراء فهو بالدرجة الأولى الانقسام حول القاضي طارق البيطار، إضافة إلى أن الحكومة تواجه معي ومن دوني تحديات صعبة جداً على المستويات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وما الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية سوى عيّنة من تلك التحديات الحالية والمتوقعة، وعليه تصبح قصتي مجرد تفصيل بسيط ضمن هذه التعقيدات”.

وأضاف ” إلا أن ما أتخوّف منه هو أن استقالتي لن تدعه يرتاح، لأن هناك اعتراضاً على أصل الحكومة المتهمة بأنها تخضع إلى نفوذ الحزب وعلى مبدأ ترؤس ميقاتي لها”.