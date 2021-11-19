“توكلنا” يكشف طريقة تسجيل الزائرين البحرينيين

كشف تطبيق “توكلنا”، في “إنفوجراف” اليوم (الجمعة)، طريقة تسجيل البحرينيين الزائرين للمملكة في التطبيق.

وأوضح أنه بعد تحميل التطبيق يجب الضغط على تسجيل جديد، واختيار زائر أو خليجي، ومن ثم إدخال البيانات التعريفية المطلوبة، والإقرار على الشروط.

وأضاف أنه سيتلقى المستخدم رمز التعريف على الجوال وبعد إدخاله في التطبيق يجب إنشاء كلمة المرور، ومن ثم تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق.

ووقعت السعودية والبحرين أمس (الخميس) مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي “توكلنا” السعودي و”مجتمع واعي” البحريني.

وجاء الاتفاق بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية في البلدين من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين.

وتسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لجميع البيانات.