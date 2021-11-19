الصحة الألمانية: البلاد تعاني تفشيا كبيرا لوباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم، أن البلاد تعاني تفشيا كبيرا لوباء كورونا، بعدما سجلت حالات الإصابات الجديدة ارتفاعات يومية.

ويأتي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوورنا في ألمانيا، بالتزامن مع فرض قيود صارمة على غير الملقحين، وتمهيد الطريق للتطعيم الإجباري للعاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل وقف انتشار جائحة كوفيد-19.

وفي السياق ذاته، عقدت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، اجتماع أزمة مع رؤساء الحكومات الإقليميين، بهدف التصدي للزيادة الهائلة في الإصابات الجديدة.

وتجاوزت عدد الإصابات اليومية في ألمانيا، حاجز 65 ألفا، خلال الموجة الرابعة التي تضرب ألمانيا.