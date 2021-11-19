لينكن يندد بـ “الصفقات الغامضة” في أفريقيا مع الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في خطاب سياسي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستسلك نهجاً مختلفاً في مساعدة أفريقيا لسد احتياجاتها في قطاع البنية التحتية، مضيفاً أن الكثير من صفقات البنية التحتية يشوبها الغموض والأضرار نتيجة ضغوط.

وكانت الصين التي لا تربط التمويل بالأوضاع السياسية أو بحقوق الإنسان، مصدر معظم التمويل الذي حصلت عليه أفريقيا على مدى العقد الماضي.

وتحتاج القارة إلى مليارات الدولارات سنويا لتطوير الطرق والسكك الحديدية والسدود ومشاريع الطاقة.

وفي خطاب سياسي أمريكي من العاصمة النيجيرية أبوجا، قال بلينكن، إن احتياجات البنية التحتية تعوق النمو، وتغلق الباب أمام الفرص في مناطق كثيرة للغاية.

وأضاف بلينكن “بتلبية هذه الاحتياجات، يصبح بالإمكان تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد، وحماية الكوكب في الوقت ذاته”.

ومضى قائلاً: “في أحيان كثيرة، يشوب الغموض والاضطرار صفقات البنية التحتية الدولية، إنها تثقل كاهل البلدان بديون لا يمكن تحملها، إنها مدمرة للبيئة، ولا نفع فيها على الدوام للذين يعيشون هناك، أما نحن فسنفعل الأشياء بشكل مختلف”.

وقال بلينكن أمس الخميس إن مشاركة واشنطن في مشاريع البنية التحتية بأفريقيا لا صلة له بالصين، لكن هدفها تعزيز البنية التحتية دون أن تثقل كاهل الدول بأعباء الديون.

وكانت إدارة بايدن موضع اتهام بأنها غير مهتمة بأفريقيا، وهي شكوى متكررة في السياسة الخارجية الأمريكية، وزادت أهميتها بعد ترسيخ الصين أقدامها في القارة سياسياً واقتصادياً.

ومن بين الأولويات الرئيسية لإدارة بايدن تنشيط التحالفات في جميع أنحاء العالم، بعد انتهاج خط أحادي في 4 أعوام أمضاها الرئيس السابق دونالد ترامب في السلطة.