“درة الملاعب” بالرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تستضيف الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، نهائي دوري أبطال آسيا 2021، عندما يتقابل نادي الهلال السعودي ونادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي .

وسيخوض نادي الهلال النهائي الثامن في جميع البطولات القارية على ملعب الملك فهد الدولي، في حين سبق لبوهانغ أن لعب على هذا الملعب عام 1997 عندما خسر أمام الهلال 0 – 1 في مباراة الذهاب، وسجل يومها اللاعب “سامي الجابر” هدف الفوز للفريق السعودي.

ويتسع ملعب الملك فهد الدولي لحوالي 68,000 متفرج، ويحمل لقب “درة الملاعب”، علماً بأنه تم بناءه عام 1988 من أجل المساهمة في استضافة المملكة لكأس العالم للشباب 1989.

ويعـد ملعب الملك فهد الدولي، الملعب الوحيد الذي استضاف أكثر من نهائي ضمن بطولة كأس القارات، التي تم إطلاقها في المملكة عام 1992، عندما توجت الأرجنتين باللقب بعد فوزها على السعودية بنتيجة 3 – 1، وسجل يومها سعيد العويران هدف المنتخب السعودي.

وشهدت نسخة عام 1995, من كأس القارات تتويج الدنمارك باللقب بعد فوزها في النهائي على الأرجنتين، في حين شهدت النسخة الثالثة من البطولة في المملكة فوز البرازيل على أستراليا بنتيجة 6 – 0.

وعلى الصعيد الآسيوي، كان النهائي الأول لنادي النصر السعودي الذي خسر نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1995 أمام سيونغنام ايلهوا تشونما الكوري الجنوبي 0 – 1، وتوج بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس 1997 – 1998 بعدما تغلب على سوون سامسونغ بلو وينغز على نفس الملعب.

وبين عامي 1996 و 2002 فاز الهلال بثلاثة ألقاب قارية على ملعب الملك فهد، كان أولها بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس بعدما تغلب على ناغويا غرامبوس الياباني 3 – 1، ثم فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1999 – 2000 عندما تغلب على جوبيلو ايواتا الياباني 3 – 2، في حين جاء الفوز الثالث عام 2000 من خلال كأس السوبر الآسيوية عندما فاز الهلال على شيميزو بولس الياباني.

وفي عام 2014 خسر الهلال على ملعب الملك فهد، نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تعادل على أرضه مع ويسترن سيدني وندررز الأسترالي 0 – 0 بعد خسارته في أستراليا 0 – 1 ، ثم في عام 2017 تعادل مع أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 في الرياض ويخسر 0 – 1 في سايتاما.

وكان تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 من خلال خوض مباراة الذهاب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض وانتهت بنتيجة 1 – 0 , وفي الإياب على ملعب سايتاما تغلب الهلال بنتيجة 2 – 0, ويتوج بطلاً لنسخة عام 2019.

ويشهد النهائي القاري المرتقب يوم الثلاثاء القادم حضوراً جماهيرياً كاملاً، وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي بهذا الشأن، مع المحافظة على بروتوكولات التعامل مع جائحة “كوفيد-19” في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي المملكة.