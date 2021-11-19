قصف #عفرين السورية بـ 13 صاروخاً

قال مصدر في الدفاع المدني للمعارضة السورية الجمعة إن أكثر من 13 صاروخاً سقط على مدينة عفرين في ريف حلب الغرب.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: سقط أكثر من 13 صاروخاً أطلقت من راجمات صواريخ على حي الفيلات في مدينة عفرين مساء الجمعة تسببت في انهيار عدد من المنازل وقتلى وجرحى تحت الأنقاض.

من جانبه أكد مصدر في الشرطة بمدينة عفرين، أن مصدر القذائف الصاروخية هو مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية جنوب شرق المدينة، وتعمل الفصائل العسكرية لتحديد مناطق القصف والتعامل معها.

وتتعرض عفرين لقصف صاروخي بشكل متكرر.

وتسيطر ميليشيات سورية معارضة موالية لتركيا على عفرين منذ إطلاق عملية غصن الزيتون في مارس 2018.