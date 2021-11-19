القوات اللبنانية: #حزب_الله آخر من يحق له الحديث عن الإجرام

اتهم حزب القوات اللبنانية اليوم الجمعة حزب الله تزوير وتشويه الحقائق حول أحداث عين الرمانة الطيونة.

وقال حزب القوات اللبنانية في بيان، إن حزب الله كرر على لسان نعيم قاسم، اتهامات بارتكاب القوات اللبنانية مجزرة بخلاف ما أظهرته التحقيقات الرسمية كلها، والتي جرت في القضاء العسكري تحديداً حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الجمعة.

وأضاف : يهم القوات اللبنانية في هذه المناسبة أن توضح أنها، رغم كل محاولاتها لتبريد الأجواء في الداخل اللبناني، إذ لم يعد ينقص المواطن اللبناني توتراً يضاف إلى مجموعة مآس، يستمر قياديو حزب الله في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق.

وقال الحزب، إن آخر من يحق له التكلم عن الإجرام هم المسؤولون في حزب الله، والشواهد على ذلك تبدأ من محاولة عرقلة التحقيق في جريمة المرفأ، التي ذهب ضحيتها أكثر من مئتي مواطن لبناني وغير لبناني، وأكثر من 3 آلاف جريح وأضرار مادية لا تعد ولا تحصى، وليس انتهاء باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشهداء ثورة الأرز، وما بينهما 7 أيار، وحوادث عين الرمانة الأخيرة.