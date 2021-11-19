تغريم المرشح السابق للرئاسة في تونس 8.3 ملايين دولار

قال مصدر قضائي في تونس اليوم الجمعة، إن محكمة قضت بغرامة مالية على مرشح الرئاسة السابق نبيل القروي بـ 8.3 ملايين دولار.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس لوكالة الأنباء الرسمية، أن سبب الغرامة المالية جرائم جمركية.

ونبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” نافس الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة في 2019، ويواجه قضايا فساد مالي منذ 2017 وخضع أكثر من مرة للإيقاف قبل انتخابات الرئاسة في 2019.

وغادر القروي وشقيقه النائب غازي، تونس واعتقلا في الجزائر في أغسطس الماضي بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وغادر الأخوان تونس بعد أسابيع من قرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو رفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان ما مهد لرفع دعاوى قضائية ضدهما.