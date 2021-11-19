عاجل.. Reliance وأرامكو تعيدان تقييم صفقة لبيع حصة في وحدة تحويل النفط إلى كيماويات

قالت شركة Reliance الهندية إنها قررت مع شركة أرامكو السعودية إعادة تقييم الاستثمار المقترح للشركة السعودية في أعمال ريلاينس في مجال تحويل النفط إلى مواد كيماوية.

كانت الشركتان وقعتا خطاب نوايا غير ملزم في أغسطس 2019، يتضمن بيع Reliance حصة 20 %من الوحدة لأرامكو مقابل ما يقرب من 15 مليار دولار.

وقالت Reliance أيضا إنها ستسحب طلبها بفصل أعمال تحويل النفط إلى كيماويات.

ارتفع صافي الربح لشركة أرامكو السعودية خلال فترة التسعة أشهر بـنحو 121% إلى نحو 291 مليار ريال، وبلغت إيرادات الشركة خلال 9 أشهر حوال 943.5 مليار ريال، ارتفاعا بنحو 72% عن نفس الفترة من العام السابق.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك.

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، قال مصدران مصرفيان لـ CNBC عربية إن عملاق النفط السعودي أرامكو في مفاوضات حالية مع بنوك محلية وعالمية بشأن ترتيب قرض بنحو 10 مليارات دولار كإعادة تمويل لقرض بنفس القيمة حصلت عليه الشركة في مارس من 2015.

وأضاف أحد المصادر أن البنوك تقدمت بعروض لإعادة التمويل في مطلع شهر سبتمبر الماضي في انتظار قرار الشركة بحسم أمر العروض المقدمة إليها.

وتوقع المصدر المصرفي أن يتم إبرام الصفقة قبيل نهاية العام الجاري.