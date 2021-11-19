قرعة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2022 ستقام 26 نوفمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة، أن المواجهات الفاصلة للملحق العالمي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ستقام من مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.

وستجمع هذه المواجهات بين الفرق الأعلى ترتيباً ولم تتأهل مباشرة إلى النهائيات عن قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية و”كونكاكاف” (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي).

وستتنافس أربع دول على مكانين في النهائيات التي ستقام في نوفمبر 2022.

وكان من المقرر أن تقام المواجهات الفاصلة للملحق العالمي من مباراتي ذهاب وعودة في مارس 2022، لكن أعيد ترتيب موعدها لتقام في يونيو 2022 بسبب الاضطراب الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19 لجدول التصفيات.

وستقام المباريات في ملعب محايد لم يحدده “فيفا” حتى الآن.

وسيتم سحب قرعة الملحق العالمي يوم الجمعة المقبل، بعد سحب قرعة الملحق الأوروبي.