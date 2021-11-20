حالة_الطقس: أمطار رعدية وزخات من البرد بجازان والباحة ومكة وعسير #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها القنفذة والليث وكذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-44 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.