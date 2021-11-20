آلاف الإيرانيين يهاجمون “خامئني” ويواصلون احتجاجاتهم في أصفهان

واصل الآلاف من الأهالي والمزارعين احتجاجاتهم في أصفهان وسط إيران مساء أمس، وهم يرددون صيحات الرفض والاستهجان عند سماعهم اسم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكر موقع “إيران إينترنشنال” أن التقارير الواردة من أصفهان أفادت أنه تزامناً مع التجمعات الاحتجاجية للأهالي والمزارعين، تم قطع الإنترنت في مكان التجمع، وشهدت الشبكة أيضاً خللاً في مناطق أخرى، حيث تظاهرت أعداد غفيرة من مواطني أصفهان إلى جانب المزارعين لليوم الـ12 بسبب عدم تخصيص حصص المياه لنهر زاينده رود.

يشار إلى أن هذه التجمعات الاحتجاجية انطلقت بسبب عدم تخصيص حصة من المياه لزراعة قمح الخريف، قبل أسبوعين، بتجمع الفلاحين أمام شركة المياه ومرکز الإذاعة والتلفزيون في أصفهان، وقد استمرت التجمعات في مجرى نهر زاينده رود الجاف منذ ذلك الحين.

كما نصب عدد من المتظاهرين خياماً وسط النهر الجاف الأسبوع الماضي.