السلطات التركية تفرج مجدداً عن المغني السوري #عمر_سليمان

أفرجت السلطات التركيّة مجدّداً في وقت متأخّر أمس الجمعة عن المغنّي السوري عمر سليمان في جنوب شرق تركيا، بعد اعتقاله للمرّة الثانية على خلفيّة اتّهامه بأنّ له صلات مع حزب العمال الكردستاني-وحدات حماية الشعب، وفق ما ذكر مصوّر وكالة فرانس برس.

وذكر المصوّر أنّ سليمان أُطلق سراحه الساعة (19,30 بتوقيت غرينتيش)، بعد يوم مربك أُطلِق فيه سراحه صباحاً قبل أن يُعاد اعتقاله.

واعتقل سليمان الأربعاء الماضي في صانلي أورفه، حيث كان يدير مخبزاً بعد فراره من الحرب في سوريا التي بدأت عام 2011.

واستجوبت الشرطة سليمان حول تقارير تزعم أنّ لديه صلات بوحدات حماية الشعب الكرديّة التي تعتبرها أنقرة منبثقة عن حزب العمّال الكردستاني، المصنّف في تركيا والاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة “منظّمة إرهابيّة”.

وقادت وحدات حماية الشعب القتال ضدّ تنظيم داعش المتطرّف تحت راية قوات سوريا الديموقراطيّة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واتُّهم سليمان بارتكاب “دعاية إرهابيّة”، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا وُجّهت إليه أيّ تهم رسميّة رغم إطلاق سراحه. وعاد إلى منزله في منطقة كاراكوبرو حيث كانت عائلته ومحبّوه في انتظاره.