حالة_الطقس: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله استمرار السحب الرعدية الممطرة على محافظتي الرايس وينبع تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 6 مساء .

كما نبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر ، تبدأ الساعة الـ ١ ظهرا وتستمر حتى الـ ٩ مساءً .

ونبه المركز، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، و فيفا، والدرب، وبيش، وصبيا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.