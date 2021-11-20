الحج_والعمرة: السماح بالطواف في غير أوقات الصلاة وتخصيص الدور الأول لغير المعتمرين

أتاحت وزارة الحج والعمرة ، الطواف في غير أوقات الصلوات في الفترة الصباحية والمسائية.

وقال ‏أمن الحج والعمرة ، أنه تم تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين ، لافتا ‏إلى إضافة أيقونة طواف في تطبيقي ‎اعتمرنا و توكلنا، بحسب الإخبارية.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، شروط الصلاة في المسجد النبوي، مؤكدة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» ولا تحتاج إلى موعد.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» ولا تحتاج إلى موعد، لكن يشترط إبراز تطبيق «توكلنا» وأن تكون الحالة الصحية للشخص «محصنًا بجرعتين» ضد فيروس كورونا أو «محصنا متعافيا»، أو «محصنا» بجرعة أولى وأكمل 14 يوما.

وأشارت إلى أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة.

ولفتت الوزارة إلى أن الدخول للمسجد النبوي يتم أيضا بموجب إبراز تطبيق «توكلنا».