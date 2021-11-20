“كسروا أنفه”.. #الموارد_البشرية تتفاعل مع موظف تم الاعتداء عليه بإحدى الشركات

تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السبت، بلاغا بشأن اعتداء على موظف تعرض لاعتداء بإحدى الشركات.

وقال مقدم البلاغ، إنه كان يعمل في شركة وتعرض لاعتداء وكسر بالأنف، ورغم تقدمه بشكوى إلى الشركة إلا أن قضيته تم التلاعب بها، ولا زال يطالب بتسليم حقوقه وتعويضه.

من جانبها ردت الوزارة، عبر حسابها الرَّسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، بأن البلاغ المشار إليه تم تصعيده إلى الإدارة المختصة لعمل اللازم.

ووفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعد التسوية الودية المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.

وتشهد التسوية الودية محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.