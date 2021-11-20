الحصيني: بداية الشتاء 7 ديسمبر

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن موعد بداية فصل الشتاء ومدته هذا العام.

وقال الحصيني، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن فصل الشتاء يبدأ في السابع من شهر ديسمبر القادم، ليستمر ثلاثة أشهر بما يعادل 91 يوماً بالتمام والكمال.

ولفت إلى أن نجوم فصل الشتاء سبعة، وهي “الإكليل، والقلب، والشولة، والنعايم، والبلدة، وسعد الذابح، وسعد بلع”، متابعًا: أن عدد كل نجم من النجوم السبعة 13 يوماً، وأن نهاية فصل الشتاء ستكون في 1443/5/3، أي في شهر مارس من العام القادم 2022.

واستكمل: فصل الشتاء لهذا العام 1443هـ 2021- 2022 عدد أيامه 91 يوماً ونجومه سبعة وهي الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع، ويبلغ عدد كل نجم ثلاثة عشر يوماً، وبداية الشتاء 1443/5/3هـ يوافق 7 ديسمبر، ونهايته 1443/8/4هـ يوافق 7 مارس.