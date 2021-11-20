أبو الغيط: دعم إيران للميليشيات الحوثية يزعزع استقرار اليمن والمنطقة

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، السبت، بالتدخل الإيراني السافر في اليمن.

وأكد أبو الغيط، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على هامش مشاركته في مؤتمر “حوار المنامة ” بالبحرين، بدعم إيران المستمر للمليشيات الحوثية الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

وأطلع رئيس هيئة الأركان اليمني أمين عام الجامعة العربية، على شرح مفصل عن الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثية الإيرانية بحق أبناء الشعب اليمني بدعم من النظام الإيران.

وقال الصغير، بحسب وكالة سبأ اليمنية، إن مليشيات الحوثي مستمرة في استهداف المدن والقرى ومنازل اليمنيين وممتلكاتهم بمختلف أنواع الأسلحة، وإطلاقها للصواريخ البالستية والطيران المسير على المدن اليمنية وباتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتطرق رئيس الأركان، إلى الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية وجهودها المبذولة لدعم الشرعية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود خاصة بعدما اتضحت الصورة للمجتمع الدولي.

وقال “بن عزيز” إن المليشيات الحوثية الإرهابية لم يعد خطرها مقتصراً على اليمن وحسب بل على المجتمعين الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية ان تمارس الجامعة العربية الضغط على دول العالم لمنع ايران ومليشياتها من التدخل في الشأن اليمني وإيقاف دعمها ومساندتها للمليشيات الإرهابية التخريبية.