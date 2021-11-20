فيصل بن فرحان يبحث مع وزير الخارجية السويسري أوجه التعاون في مختلف المجالات

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم، معالي نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد.