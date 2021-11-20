مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل مدير عام السياسات وخطط الدفاع الياباني

استقبل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم، مدير عام السياسات وخطط الدفاع للقوات المشاركة اليابانية اللواء البحري ايجوا هيروشي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر حوار المنامة (قمة الأمن الإقليمي 17) .

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات الحسن بن إبراهيم الحفظي، ومدير عام الإدارة العامة لسياسات الاستخبارات إياد بن عبدالملك آل الشيخ، ومدير مركز الدراسات والأبحاث الدفاعية الإستراتيجية بالإدارة العامة للسياسات والإستراتيجيات العميد الركن فهد بن حمد العتيبي، والملحق العسكري السعودي في مملكة البحرين العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان.