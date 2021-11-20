نفاد تذاكر النهائي الآسيوي بعد ساعتين من طرحها.. ورئيس #الهلال: نحن أمام 90 دقيقة لا تخضع لأي معايير أو مقارنات

نفدت تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال وبوهانج الكوري بعد ساعتين من طرحها.

وأكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، صعوبة مواجهة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام بوهانغ الكوري التي ستقام مساء يوم الثلاثاء المقبل، مشدداً إلى أن المواجهة لا تخضع لأي معايير أو مقارنات.

وقال بن نافل في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: “تبقى أقل من ثلاثة أيام قبل نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الهلال بمنافسه “بوهانغ” الكوري في مواجهة نمثل فيها الوطن قبل أن نمثّل نادينا.. وأمام منافس شرس ومتمرس يعادل الهلال في مرات تحقيق دوري الأبطال؛ لذا نحن أمام 90 دقيقة لا تخضع لأي معايير أو مقارنات”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “مثلما نثق في قدرات أبطالنا في الملعب، نثق في جماهيرنا العزيزة ونثمّن استشعارهم أهمية النهائي، وتشجيعهم المؤثر، وتعاونهم مع “القوة الزرقاء” بما يحفز أبطالنا ويؤثر على المنافسين، وهو ما نلمسه في الواقع وأخبروني به اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية

وختاما نسأل الله التوفيق والسداد”.