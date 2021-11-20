“ابن زنان”: معسكر #النصر للترفيه والسهر.. والإدارة تتحمل مايحدث

هاجم عبدالله زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، إدارة ولاعبي العالمي إثر تعادل الفريق مع نظيره الرائد (2-2)، في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال زنان في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: نتكلم على إيش وإلا إيش، فريق منهك لا روح ولا إحساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير“.

وأضاف: ”للأسف ما يحدث مخجل في تاريخ النصر على كل الأصعدة، معسكر للترفيه والسهر وتحضير للمباراة أي كلام، إدارة النصر تتحمل ما يحدث للفريق من تراجع مخيف“.

وتابع: “هذه الصورة نشرت بحساب النادي مساء أمس.. ممكن أحد يفهمني ؟ ماهي مناسبة هذه الصورة؟ ولمن تم توجيهها؟ ولماذا؟ وهل هذه يمكن أن تنتشل النصر فنياً لينتصر؟. للأسف مايحدث في النصر مخجل على كل الأصعدة”.